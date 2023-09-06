Эксперт заявил, что Германии потребуются десятилетия для выхода из кризиса

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ФРГ потребуются десятки лет, чтобы выйти из кризиса, заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его мнению, Берлин не сможет выйти из такой ситуации с малыми потерями. Это связано с печальными последствиями введенных санкций, уточнил Чирков. Похожая ситуация обстоит во всей Европе, отметил он.

Вместе с этим Чирков выразил уверенность, что благополучие немецкой экономики во многом обеспечивалось благодаря притоку инвестиций. На данный момент западные страны никто кредитовать не желает, заключил эксперт.

В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что рост экономики в стране на данный момент неудовлетворителен. Он отметил, что ФРГ чувствует тяжесть ослабления мировой экономики из-за своей зависимости от экспорта.

Шольц напомнил, что за последнее время республика добавила сотни миллиардов евродолга. Средства были направлены для противостояния пандемии и смягчения последствий кризиса на Украине.