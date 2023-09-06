Захарова прокомментировала слова Данилова о сути российско-украинского конфликта

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сделал необычное для украинской стороны заявление о сути конфликта Москвы и Киева, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Он заявил, что речь не идет о российско-украинском противостоянии и что все намного серьезнее. Конечно, очень хочется, чтобы он эту мысль развил. Я не знаю, насколько ему это дадут сделать. Я не знаю, сможет ли он это себе позволить и смогут ли это себе позволить украинские журналисты", – отметила она.

Вместе с этим дипломат задалась вопросом о фразе украинского секретаря "все намного сложнее". Захарова предположила, что она может означать прозрение руководства Украины или отдельных его представителей о том месте, которое отведено стране Западом.

Представитель МИД также спросила, могут ли слова Данилова показывать понимание того, что власти Киева являются всего лишь инструментом. По ее словам, до украинских элит начало доходить то, о чем Москва давно говорила.

Ранее Данилов сообщил, что третья мировая война уже началась. По его словам, "если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее".

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