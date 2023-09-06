Боевики "Азова" попали под огонь российской авиации на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

12-я бригада спецназначения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) попала под удары российской авиации и огонь артиллерии в районе Серебрянского лесничества, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александра Савчука.

По его словам, войска России также атаковали штурмовиков 67-й бригады Вооруженных сил Украины. Савчук отметил, что потери украинской армии составили до 30 человек.

На краснолиманском направлении в районе Торского выступа подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, пояснил он.

Савчук добавил, что с помощью контрбатарейной борьбы российские силы ликвидировали станцию артиллерийской разведки западного производства. Помимо этого, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 атаковали по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.

Днем ранее ВС РФ ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками, расположенный в районе населенного пункта Первомайское в ДНР. Вместе с этим российские войска отразили четыре вражеских атаки на донецком направлении на территории сел Клещеевка и Веселое.

ВС РФ улучшили свои позиции сразу на двух направлениях зоны СВО – Шойгу