Мир устал от двойных стандартов США – Володин

Фото: Агентство "Москва"

Мир устал от двойных стандартов Вашингтона и навязывания им неравноправных и невыгодных условий во всех сферах сотрудничества, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на восьмом Парламентском форуме БРИКС.

Он подчеркнул, что это касается сферы экономики, передовых технологий и безопасности, передает РИА Новости.

Ранее Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России. Он напомнил, что Европа в прошлом году закупила 341 миллиард кубометров газа, из которых почти 50% – российский.

По его словам, антироссийские санкции же привели к энергетическому кризису в тех странах, которые их ввели.