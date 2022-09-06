РФ сделает выводы при отсутствии стенограммы резонансного выступления Борреля – Лавров

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Москва сделает соответствующие выводы, если ей не будет предоставлена стенограмма выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором он назвал Россию "фашистским государством". Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы", – приводит его слова РИА Новости.

По словам дипломата, если резонансное высказывание Борреля подтвердится, то России придется решать вопрос о том, как дальше вести дела с ЕС. В частности, Лавров выразил заинтересованность тем, какие поручения Боррель отдавал своему представителю в Москве в контексте борьбы с Россией как с "фашистским государством".

Накануне на межпарламентской конференции Европарламента Боррель назвал Россию "фашистским государством". Позже тем не менее выяснилось, что политик лишь цитировал другого чиновника, что не передал переводчик, из-за чего неоднозначное высказывание приписали главе дипломатии ЕС.

Для подтверждения этой информации Россия запросила в офисе главы европейской дипломатии стенограмму его выступления, однако ее так и не предоставили.

