Захарова назвала омерзительными слова Борреля о "фашистской" России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Использование главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем понятия "фашистское государство" по отношению к России недопустимо и не соответствует должности политика. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

"Вчера началось развитие истории с Боррелем и тем недопустимым, омерзительным, находящимся вне закона определением, которое он дал нашей стране. Что говорят его представители? "Это ошибка переводчика". Но сейчас достали видео – вот вам есэсовское позорище и дно", – цитирует ее РИА Новости.

Дипломат добавила, что Боррель неоднократно выступал с неоднозначными высказываниями, которые от политика его уровня звучать не должны. В частности, она напомнила о ставке Борреля на войну и отказ от переговоров. Кроме того, Захарова призвала не забывать и об истории Испании, которая в XX веке пережила фашистский период при режиме Франко.

Накануне на межпарламентской конференции Европарламента Боррель назвал Россию "фашистским государством". Позже тем не менее выяснилось, что политик лишь цитировал другого чиновника, что не передал переводчик, из-за чего неоднозначное высказывание приписали главе дипломатии ЕС.

Для подтверждения этой информации Россия запросила в офисе главы европейской дипломатии стенограмму его выступления, однако ее так и не предоставили.

