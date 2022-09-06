Захарова назвала омерзительными слова Борреля о "фашистской" России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Использование главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем понятия "фашистское государство" по отношению к России недопустимо и не соответствует должности политика. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
"Вчера началось развитие истории с Боррелем и тем недопустимым, омерзительным, находящимся вне закона определением, которое он дал нашей стране. Что говорят его представители? "Это ошибка переводчика". Но сейчас достали видео – вот вам есэсовское позорище и дно", – цитирует ее РИА Новости.
Дипломат добавила, что Боррель неоднократно выступал с неоднозначными высказываниями, которые от политика его уровня звучать не должны. В частности, она напомнила о ставке Борреля на войну и отказ от переговоров. Кроме того, Захарова призвала не забывать и об истории Испании, которая в XX веке пережила фашистский период при режиме Франко.
Накануне на межпарламентской конференции Европарламента Боррель назвал Россию "фашистским государством". Позже тем не менее выяснилось, что политик лишь цитировал другого чиновника, что не передал переводчик, из-за чего неоднозначное высказывание приписали главе дипломатии ЕС.
Для подтверждения этой информации Россия запросила в офисе главы европейской дипломатии стенограмму его выступления, однако ее так и не предоставили.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: