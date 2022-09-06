В бундестаге призвали немцев протестовать против антироссийских санкций

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Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала немцев к массовым протестам против антироссийских санкций и энергетической и социальной политики властей Германии. Об этом она написала в своей статье на страницах журнала Junge Welt.
Парламентарий сравнила поведение немецких властей с игрой футболиста Энди Меллера: сперва пнуть противника, а затем закричать от боли и повалиться на траву. По ее словам, федеральное правительство завело себя в тупик экономической войной против РФ.
"СДПГ, "Зеленые" и "СвДП" социально разрушают большую часть населения и уничтожают миллионы рабочих мест. Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа, несмотря на жесткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными", – заявила депутат.
Она считает, что власти Германии максимально постараются удержать теряющих терпение граждан от открытого выражения недовольства, объясняя любые неудобные вопросы кремлевской пропагандой.
Также она призвала немцев не поддаваться на попытки утихомирить недовольных и дискредитировать развивающиеся в стране протестные движения.
Ранее в некоторых странах Евросоюза прошли протесты. К примеру, 4 сентября в немецком Кельне прошла демонстрация в поддержку России, а 3 сентября в центре Праги прошел крупный антиправительственный митинг из-за удорожания газа и роста цен на товары.
Профессор политологии Дрезденского университета Вернер Патцельт заявил, что этой осенью каждый житель Германии столкнется с инфляцией и дефицитом энергоресурсов. По его мнению, такая ситуация обернется массовыми протестами по всей стране.
Ухудшить ситуацию, считает Патцельт, могут также неготовность граждан заставить правительство принять меры для улучшения положения и политика освещения протестов в прессе.
Обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне.
Это грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.
Остановка электростанций может усугубить энергокризис в Европе
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