В Госдуме призвали не обольщаться приездом наблюдателей ПАСЕ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Говорить о значимом сигнале в изменении отношений с ПАСЕ в связи с намерениями наблюдателей приехать для оценки выборов в Госдуму РФ преждевременно, заявил член международного комитета ГД Антон Морозов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Думаю, что преждевременно говорить о том, что это какой-то значимый сигнал и нужна длительная кропотливая работа по выстраиванию конструктивных взаимоотношений на взаимоуважительной основе", – сказал он.

Депутат добавил, что во взаимоотношениях с ПАСЕ Россия в целом заинтересована. Он считает, что, если эти пять человек отработают и смогут представить достоверный отчет для своего руководства, проблем не будет.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.