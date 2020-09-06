Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в РФ

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Азербайджан не будет участвовать в военных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре, сообщает РИА Новости.

В Минобороны республики подчеркнули, что лишь направят двух военнослужащих в качестве наблюдателей.

Ранее отказ от участия в "Кавказ-2020" подтвердило министерство обороны Индии. Причиной своего решения в военном ведомстве назвали пандемию и трудности, вызванные ее последствиями.

Планировалось, что в Россию отправятся 160 военнослужащих сухопутных войск, 40 представителей ВВС и два офицера ВМС в качестве наблюдателей.