МИД назвал некорректной интерпретацией сообщения о плане покушения на Путина на параде ВМФ

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МИД России назвал некорректной интерпретацией слов замглавы ведомства Сергея Рябкова сообщения о том, что Украина готовила покушение на Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.

Такая информация появилась в СМИ накануне, однако конкретных цитат замминистра не приводилось. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на прямой вопрос о подготовки покушения Рябков не ответил утвердительно. Он лишь признал, что есть определенная увязка с такого рода событиями.

"Вновь призываем представителей СМИ к тщательной проверке публикуемой информации во избежание искажений заявлений руководства МИД России. При возникновении вопросов настоятельно рекомендуем обращаться в министерство за дополнительными разъяснениями", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали о том, что, по словам Рябкова, спецслужбы Украины планировали совершить атаку на Путина и Белоусова.

Они отмечали, что якобы за несколько дней до парада министр обороны РФ провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином и предупредил его о готовящейся операции Украины. Рябков рассказал, что Остин был "крайне удивлен" этой информацией, но воспринял ее серьезно. Глава Пентагона после разговора с российским министром связался с Киевом и потребовал "не делать то, что было запланировано".