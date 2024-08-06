Рябков: Киев готовил покушение на Путина и Белоусова в День ВМФ в Петербурге

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Спецслужбы Украины планировали совершить атаку на Владимира Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова на параде в Петербурге в День Военно-морского флота. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, за несколько дней до парада министр обороны РФ провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином и предупредил его о готовящейся операции Украины. Рябков рассказал, что Остин был "крайне удивлен" этой информацией, но воспринял ее серьезно. Глава Пентагона после разговора с российским министром связался с Киевом и потребовал "не делать то, что было запланировано".

"Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка", – резюмировал Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ рассказал, что во время звонка Белоусова Остину с российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных провокаций со стороны Киева. Рябков заявлял, что предупреждение было сделано во избежание дальнейшей опасной эскалации, которая могла бы привести к неуправляемым последствиям.