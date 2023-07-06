Представители омбудсменов РФ и Украины обсудили вопросы репатриации военнопленных

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Представители уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой встретились с сотрудником аппарата омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца и обсудили ряд гуманитарных вопросов, среди которых репатриация военнопленных. Об этом Москалькова написала в своем телеграм-канале.

Она отметила, что представители также обсудили вопросы, которые касаются воссоединения детей с родителями и возвращения гражданских лиц на родину

"Внимание было сосредоточено и на ряде других гуманитарных вопросов", – подчеркнула омбудсмен.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате переговорного процесса 6 июля с территории Украины были возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

До этого Москалькова передала делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в РФ списки россиян, которые пропали на территории Украины и в зоне проведения СВО. По ее словам, во время встречи удалось обсудить увеличение числа посещений комитетом военнопленных.

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