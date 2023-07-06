Из украинского плена вернули еще 45 российских военнослужащих

Фото: телеграм-канал "Шамсаил Саралиев"

В результате переговорного процесса 6 июля с территории Украины возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны России.

Их доставят в медицинские учреждения военного ведомства самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными представляет собой кропотливую работу, которую лучше не сопровождать никакими комментариями.

В ходе обмена пленными 11 июня из украинского плена были освобождены 13 военнослужащих из ДНР. По словам омбудсмена региона Дарьи Морозовой, одним из военнопленных оказался мобилизованный студент, еще два человека провели в плену больше года.

Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена