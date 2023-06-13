В ходе обмена пленными освобождены 13 бойцов из ДНР

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В ходе обмена пленными 11 июня из украинского плена были освобождены 13 военнослужащих из Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.

"В ходе обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной, состоявшегося 11 июня, домой возвращены 94 российских военнослужащих. 13 из них – защитники Донецкой Народной Республики", – написала она в своем телеграм-канале.

По информации Морозовой, одним из военнопленных оказался мобилизованный студент, еще два человека провели в плену больше года. Всем освобожденным сейчас оказывается медицинская и другая помощь.

Как сообщалось, 11 июня Минобороны РФ осуществило очередной обмен пленными с украинской стороной. В результате были освобождены 94 российских военнослужащих, которых доставят в медицинские учреждения для лечения и реабилитации.

До этого в силовых структурах ДНР сообщили, что два украинских экипажа боевых машин пехоты (БМП) сдались в плен российским военным в районе Авдеевки. Среди сдавшихся в плен оказались 10 тяжелораненых солдат ВСУ, которым оказывали медицинскую помощь. Остальных пленных проверяли на возможную причастность к совершению военных преступлений.



Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена