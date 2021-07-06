Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни

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Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выдвинул собственную кандидатуру на выборы главы региона, которые состоятся осенью. Об этом сообщает RT.

"Сегодня, 6 июля, на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин предложил Кадырову принять участие в предстоящих выборах руководителя региона. Глава государства заявил, что благодаря решениям Кадырова Чечня стала одним из самых безопасных регионов России.

Участники Всемирного съезда народов Чеченской Республики также обратились к политику с просьбой идти на выборы. До этого Кадыров заявлял, что примет окончательное решение по участию в предстоящих выборах после изучения общественного мнения.

