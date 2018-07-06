Россия и ОАЭ подписали соглашение об отмене виз

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Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение об отмене виз для граждан обеих стран.
В ходе заседания межправительственной комиссии РФ и ОАЭ министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что это соглашение будет способствовать развитию деловой мобильности и росту туристического потока между двумя странами.
Министр также напомнил, что ранее Россия и Эмираты подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма.
"Мы уже фиксируем существенный прирост турпотока из России в ОАЭ, который в прошлом году вырос более чем на 50 процентов", – цитирует Мантурова "Интерфакс".
По его словам, ОАЭ посетили более 750 тысяч туристов из России. Они принесли экономике ОАЭ более 2,3 миллиарда долларов, добавил министр.
"С учетом предстоящего снятия визового барьера рассчитываем также на увеличение встречного турпотока граждан из Эмиратов", – подчеркнул Мантуров.
Накануне государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш сообщил о планах увеличить объем инвестиций в Россию. Он также отметил, что сейчас отношения между двумя странами находятся на подъеме.
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