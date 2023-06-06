Посольство РФ отреагировало на отказ Украины от предложений Индонезии по решению конфликта

Фото: depositphotos/booblikuk

Российская сторона после отказа Украины и ее западных кураторов от плана Индонезии видит нежелание Киева рассматривать какие-либо мирные инициативы по решению кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ в Джакарте.

В посольстве подчеркнули, что отказ от мирных предложений лишь подтверждает этот факт. Однако, заявили в дипмиссии, Москва ценит усилия Джакарты по содействию урегулированию конфликта на Украине.



Министр обороны Индонезии Прабово Субианто ранее предложил создать демилитаризованную зону на Украине с прекращением огня и размещением миротворцев ООН. В ходе конференции в Сингапуре по безопасности "Шангри-Ла диалог" он отметил, что первым пунктом плана является призыв к прекращению боевых действий.

Позже предложение прокомментировали в российском министерстве иностранных дел. По словам замглавы МИД Андрея Руденко, Москва приветствует старания любых государств, чьи планы направлены на мирное решение кризиса.

США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта – посол РФ