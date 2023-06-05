Эксперт оценил корейский вариант разрешения конфликта на Украине

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Эксперт Владислав Шурыгин поделился мнением о так называемом корейском варианте разрешения конфликта на Украине, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он напомнил, что конфликт между Северной и Южной Кореей разрешен технически, но не юридически, – при помощи жесткой границы, которая не признается обоими сторонами. При этом непосредственно на линии соприкосновения находятся американцы.

"На данный момент разрешение конфликта между Россией и Украиной, таким методом не представляется возможным", – считает Шурыгин.

Он также предположил, что Украина будет отказываться от мирных решений, предлагаемых другими странами, пока в страну вливаются деньги со стороны недружественных России стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к контактам для достижения целей специальной военной операции иными путями.

Представитель Кремля подчеркнул, что это следует знать европейским лидерам, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Песков также добавил, что Запад не дает другой возможности России по решению ситуации на Украине.

Эксперт рассказал, интересен ли РФ китайский план урегулирования конфликта на Украине