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Союзники Украины ожидают от российской стороны сигнала о мирном урегулировании текущего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

По ее словам, все очень заинтересованы в мире, однако "для танго необходимы двое". Она также заявила, что никто из союзников не хочет ничего делать без Украины.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что российская сторона приветствует усилия любых стран, чьи планы направлены на мирное решение украинского конфликта.

Так дипломат прокомментировал информацию о плане Индонезии по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к контактам для достижения целей специальной военной операции иными путями.

США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта – посол РФ