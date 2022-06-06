Политолог оценил влияние указа Байдена о ЧС в энергетике на жизнь американцев

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Политолог-американист Малек Дудаков объяснил, затрагивает ли простых американцев режим чрезвычайной ситуации в энергетике, который ранее ввели в США. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В данном случае конкретно в этой ситуации он затрагивает в первую очередь работу бизнеса в этой сфере и на него будут накладываться, очевидно, государственные ограничения и так далее", – сообщил эксперт.

Дудаков подчеркнул, что обывателей новая мера не затрагивает.

Политолог объяснил, что указ Байдена связан с чрезвычайной ситуацией в экономике, поэтому приоритетные закупки будут идти на решение проблемы с энергомощностями.

Ранее, в понедельник, 6 июня, президент США Джо Байден объявил режим ЧС в связи с угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране. Кроме того, американский лидер убрал пошлины на импортные солнечные элементы и модули.