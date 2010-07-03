Экс-министр Украины рассказал, как Киев обманывал Москву

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что российско-украинские отношения ухудшились из-за постоянных нарушений Киевом двусторонних договоренностей. Об этом сообщает портал News.ru.

"Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, "кидали" и обманывали договоренности с Россией", – заявил бывший украинский министр.

В качестве примера Червоненко привел провокацию Киева в Керченском проливе в ноябре 2018 года, которая закончилась задержанием украинских моряков. Экс-министр транспорта назвал преступным отданный морякам приказ нарушить границу РФ. По мнению Червоненко, украинские власти ничего не предпринимают для их освобождения и не пытаются наладить диалог с Россией.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой и выполнять минские соглашения, но сперва Украине нужно обеспечить способность защищать себя. Обострение конфликта в Донбассе является не лучшим фоном для возобновления диалога, заявил Зеленский.