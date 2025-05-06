Умер экс-депутат Госдумы Виктор Таланов

Фото: vk.com/Опросники Таланова – тест типа личности

Бывший депутат ГД Виктор Таланов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщается в группе "Опросники Таланова – тест типа личности" в соцсети "ВКонтакте".

"К сожалению, последние новости это не вброс СМИ. Виктора Львовича действительно вчера не стало. Он мужественно боролся с болезнью до последнего и умер на пути к врачу, который должен был одобрить дальнейшее лечение", – говорится в публикации.

Информация о грядущих похоронах будет размещена в сообществе позднее.

Ранее ряд телеграм-каналов заявляли, что он якобы упал замертво у своего дома в Санкт-Петербурге. Прибывшая на место бригада скорой лишь констатировала смерть.

Таланов родился 1 мая 1951 года в Ленинграде. Получил высшее образование на физфаке Ленинградского государственного университета. Затем работал в НПО "Пластполимер", а затем был научным сотрудником Ленинградского электротехнического института связи.

С 1990 по 1993 год был депутатом и членом президиума Ленинградского городского Совета народных депутатов, а затем был избран депутатом Госдумы первого созыва.

