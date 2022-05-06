Глава ЛНР назначил Родиона Мирошника послом в России

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении посла в РФ. Документ размещен на сайте главы ЛНР.

"Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации", – следует из документа.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом в России. Назначение вступает в силу 6 мая.

21 февраля Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.