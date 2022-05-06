СК установит инициаторов вызова на допрос Шойгу, Медведева, Матвиенко и Володина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи установят украинских должностных лиц, вызвавших на допрос спикера Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
"Украинская прокуратура направила еще ряд повесток о вызове на допросы нескольких высокопоставленных должностных лиц РФ. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям установить основания, инициаторов этих решений и конкретных должностных лиц, причастных к ним. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", – отмечается в сообщении.
До этого были опубликованы повестки главе ФСБ Александру Бортникову, руководителю СВР Сергею Нарышкину, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и полномочному представителю президента России в ЦФО Игорю Щеголеву. Каждая из повесток вызывала на допросы 16, 17 и 18 мая. В СК напомнили, что следователи РФ уже организовали расследование 14 уголовных дел по факту действий украинских правоохранителей по незаконному привлечению россиян к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что следователи изучат информацию об обнаружении пыточной камеры в поселке Зеленовка Херсонской области. Камеру якобы устроили украинские силовики. Внутри обнаружили заминированное тело одетого в российскую военную форму человека. На трупе, по данным СМИ, были следы пыток и увечий. В камере, по некоторым данным, также нашли шприцы с наркотическими веществами.
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