СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ Петровского района Донецка

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины жилого квартала в Петровском районе Донецка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из командного состава 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 16 апреля. По жилым домам было выпущено десять ракет БМ-21 "Град". В результате осколочные ранения получил один несовершеннолетний.

Уточняется, что специалисты осмотрели место инцидента, а также допросили очевидцев случившегося. В настоящее время ведомство работает над установлением всех лиц, причастных к обстрелу.

Ранее стало известно, что СК РФ намерен изучить информацию об обнаружении пыточной камеры в поселке Зеленовка Херсонской области Украины. Внутри нее якобы было обнаружено заминированное тело одетого в российскую военную форму человека со следами пыток и увечий.

