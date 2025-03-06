Грузия негативно оценила возобновление работы аэропорта в Сухуме

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МИД Грузии негативно оценил возобновление работы аэропорта в Сухуме. Об этом сообщил руководитель грузинской делегации на Женевских переговорах замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, передает "Интерфакс".

"Мы считаем, что возобновление работы аэропорта в Сухуми и строительство военно-морской базы в Очамчире являются частью ухудшения в сфере безопасности, продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии. К сожалению, мы видим деструктивный подход другой стороны", – высказался Дарсалия.

В начале февраля аэропорт Сухума имени В. Г. Ардзинбы в Абхазии принял первый за 30 лет тестовый рейс из Москвы. Полет совершила российская авиакомпания "ЮВТ аэро". В республике воздушное судно встретили водяной аркой и национальными танцами.

На борту самолета находился 21 человек, в числе которых были избранный президента Бадра Гунба и группа абхазских студентов.