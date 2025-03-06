RT: РФ отказалась от предложенного Украиной аналога зерновой сделки в 2024 году

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Украина через Турцию предложила России аналог зерновой сделки в ноябре 2024 года, однако российская сторона отказалась от инициативы из-за ее одностороннего характера. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах пишет RT.

"В ноябре прошлого года Киев еще раз предложил нечто подобное зерновой сделке. Эти соображения были переданы Москве президентом Турции", – сообщил источник.

По его словам, Владимир Путин поручил МИД и Минобороны всесторонне рассмотреть данные предложения. Так как они носили односторонний характер, было принято решение от них отказаться.

Путин ранее говорил, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.

