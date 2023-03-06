В Госдепе заявили о проведении контактов с послом РФ

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Представители Госдепартамента США и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов провели контакты, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Он не стал вдаваться в подробности, однако подтвердил, что Антонов провел ряд контактов, в том числе личных с соответствующими сотрудниками ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Энтони Блинкен во время встречи G20 в Нью-Дели попросил о контакте с Сергеем Лавровым. Она подчеркнула, что это была не встреча, Лавров с Блинкеном просто кратко пообщались.

По данным СМИ, в разговоре, который длился около 10 минут, Блинкен заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину, а также призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ и освободить осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.

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