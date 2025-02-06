Президент Польши Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию

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Президент Польши Анджей Дуда, чьи полномочия истекают в августе 2025 года, назвал низким размер пенсии, которую ему будут выплачивать. Свое недовольство он выразил в эфире программы Godzina Zero.

На сегодняшний день сумма выплат составляет около 11–12 тысяч злотых (около 3 тысяч долларов США).

"Это не такая уж и большая сумма, принимая во внимание всю ответственность, которая возлагалась все эти годы на посту президента, и тот факт, что сейчас эту пенсию получают в Польше три человека", – цитирует польского лидера РИА Новости.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая. Второй тур голосования запланирован на 1 июня. Постановление о подготовке к мероприятию было подписано 15 января, после чего в стране началась избирательная кампания. Регистрация кандидатов продлится до 4 апреля.

По данным опросов, ключевая борьба может развернуться между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, представляющим "Гражданскую коалицию", и независимым кандидатом Каролем Навроцким, получившим поддержку от крупнейшей оппозиционной партией "Право и справедливость".

Кроме того, в президентской гонке могут принять участие спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня, выдвинутый ультраправой "Конфедерацией" Славомир Ментцен и вице-спикер верхней палаты польского парламента Магдалена Беят, представляющая фракцию "Левые".

