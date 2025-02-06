Азербайджан уведомил США о прекращении деятельности USAID на территории страны

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Азербайджан официально сообщил США о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на территории страны. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.

До этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что юридическая база для работы Агентства в республике в настоящее время отсутствует и его деятельность должна быть свернута. Причем он отметил, что срок действия рамочного документа, который составлял основу деятельности USAID в стране, истек в феврале прошлого года.

Предприниматель Илон Маск ранее заявил о начале ликвидации USAID. На своей странице в одной из соцсетей он назвал организацию "змеиным гнездом леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку".

Кроме того, Агентство оказалось под пристальным вниманием после того, как президент США Дональд Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. У многих они вызвали вопросы.

Недавно Белый дом опубликовал список самых нелепых трат Агентства США по международному развитию. Там отмечается, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.

