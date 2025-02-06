МВД ФРГ не нашло доказательств причастности РФ к инцидентам с выхлопными трубами

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Министерство внутренних дел ФРГ не обнаружило доказательств причастности России к инцидентам с выхлопными трубами автомобилей, заявил представитель ведомства Ларс Хармсен.

"Я хочу еще раз напомнить, что расследования по этому делу продолжаются", – цитирует его РИА Новости.

С декабря 2024 года неизвестные стали заливать выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной, а рядом оставлять записки с призывом "становиться зеленее". Правоохранители насчитали свыше 270 подобных случаев. Некоторые немецкие СМИ обвинили в инцидентах Россию, а другие издания предположили, что "диверсии" совершались для очернения министра экономики и проблем климата Роберта Хабека, который представляет "Зеленую" партию.



Ранее экологические активисты движения Just Stop Oil расписали оранжевой краской могилу ученого, автора эволюционной теории Чарльза Дарвина. Они написали на могиле "1,5 градуса мертвы". Активисты объяснили, что средняя температура Земли выросла на 1,5 градуса. Полиция начала расследование инцидента.

