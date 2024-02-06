Захарова отреагировала на заявление главы ЕК, обвинившей Россию в проблемах фермеров

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Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала неожиданными слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая обвинила Москву и изменение климата в проблемах бастующих в Европе фермеров. Свое мнение дипломат выразила в телеграм-канале.

"Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем. Фермеры есовские на этом фоне теряются – видимо, проделки дошкольных "русских хакеров". Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?" – написала Захарова.

Выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, глава ЕК назвала РФ и глобальные изменения климата виновниками в проблемах европейских фермеров, которые проводят акции протеста в некоторых государствах.

Она уточнила, что специалисты этой отрасли первые взяли на себя удар ситуации с климатом.

"Засухи и наводнения разрушают урожаи и губят домашних животных. Наши фермеры также сталкиваются с последствиями российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений", – цитирует ее ТАСС.

Политик в качестве выхода из ситуации предложила фермерам "широкие консультации для обсуждения будущего европейского сельского хозяйства". Вместе с тем фон дер Ляйен попросила "повышать плодородие истощенных земель Евросоюза".

Кроме того, в ходе своего выступления глава ЕК пообещала отозвать заблокированную в Совете Евросоюза инициативу директивы об ограничении использования пестицидов в ЕС на 50% к 2030 году.

В государствах Евросоюза за последнее время участились акции протеста фермеров. Они потребовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них ограничения, в том числе экологические. Фермеры также призвали прекратить импорт дешевых иностранных товаров. В профсоюзных объединениях сообщали, что в ЕС работа специалистов этой отрасли почти прекратила приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря об этой проблеме, попросил ЕК представлять интересы европейских фермеров, а не украинских. По его словам, нынешнее руководство ЕС никогда не будет принимать решения, выгодные сельскохозяйственникам.

До этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказал, что количество протестующих фермеров в стране достигло 10 тысяч. По его словам, некоторые пообещали ужесточить протестное движение, однако другие – снимают блокады, так как им сложно ночевать на трассе.

Французские фермеры решили пробраться к сельскохозяйственному рынку под Парижем по полям