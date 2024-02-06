Швеция планирует прекратить расследование взрывов на "Северных потоках" – СМИ

Фото: Swedish Coast Guard via AP

Прокуратура Швеции планирует прекратить расследование взрывов на "Северных потоках", так как, скорее всего, она не смогла найти подозреваемых. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, прокурор Швеции Матс Юнгквист, возглавляющий расследование, должен объявить об этом в ближайшие дни.

"Окончание шведского расследования не повлияет на судебные разбирательства в Германии", – подчеркнули в Федеральном управлении уголовной полиции ФРГ.

По мнению журналистов, такое стечение обстоятельств может сыграть на руку прокуратуре Швеции, так как после этого они смогут передать все улики и вещественные доказательства своим немецким коллегам. В этом случае Швеция воздержится от своего права преследовать и поддерживать судебное разбирательство в Германии.

В частности, немецкие следователи якобы очень интересуются частями взорванных труб, которые шведы извлекли из Балтийского моря сразу после взрывов. Следы взрывчатки стоит сравнить с аналогичными, которые немецкие следователи нашли на парусной яхте "Андромеда", уверены журналисты.

Ранее зарубежные СМИ заявили о том, что польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых во взрывах на трубопроводах, а также неохотно шли на сотрудничество со следствием.

Следствие якобы считает, что атаку совершили с территории Украины через Польшу, но из-за неспособности Варшавы сотрудничать пока сложно установить, знало ли об этом бывшее польское правительство или нет.

Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В общей сложности было выявлено четыре повреждения. Поставки газа по трубопроводам были прекращены.

Позднее зарубежные СМИ заявили, что подрывы координировал бывший украинский полковник. При его поддержке команда из 6 человек арендовала яхту "Андромеда" и якобы использовала оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку.



По мнению американского журналиста Сеймура Херша, подрыв газопроводов был спланирован Вашингтоном за недели до начала СВО. Первоначальная цель состояла в сдерживании РФ от участия в конфликте, однако затем диверсию провели против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Украины.

Россия не раз требовала направить ей информацию о промежуточных результатах расследования о диверсии на "Северных потоках", однако ответ ниразу не поступил, заявил 6 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, РФ с интересом ожидает итоги расследования происшествия. До этого Владимир Путин назвал подрыв актом государственного терроризма.

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