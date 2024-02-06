ЕС планирует сделать украинскую армию частью собственного военного потенциала

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY KOZLOV

Государства Евросоюза планируют сделать армию и военную промышленность украинской стороны частью своего собственного военного потенциала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности", – заявила она.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует отказаться от поставок оружия в третьи государства из-за конфликта на Украине. С его предложением согласился министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Последний уточнил, что третьим странам нужно "подождать" в вопросах импорта вооружений, поскольку поставки туда являются менее срочными в сравнении с Киевом.

Вместе с тем Боррель сообщал, что главы МИД государств ЕС сошлись во мнении о необходимости дальнейшей поддержки Украины. В объединении ожидают, что договоренность по новому пакету помощи будет достигнута в скором времени.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения