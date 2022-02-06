Глава протокола президента РФ объяснил отсутствие рукопожатия Путина и Си Цзиньпина

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи не пожали друг другу руки, поскольку китайские коллеги из-за ситуации с COVID-19 заранее попросили отказаться от рукопожатия. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев.

"Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР", – сказал он.

По словам Китаева, такая ситуация происходит не впервые. К примеру, ранее немецкая сторона просила отказаться от рукопожатия во время встречи Путина и Ангелы Меркель. Тогда в Москве вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов.

4 февраля Владимир Путин прибыл в Китай на переговоры с лидером страны Си Цзиньпином. Также президент примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

В рамках визита российского президента планировалось обсуждение международной проблематики, включая диалог РФ с США и НАТО, предложения Москвы по гарантиям безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества и космосе.

