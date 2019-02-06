Италия выступила против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы

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Против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы выступил замглавы итальянского МИД Гульельмо Пикки, передает РИА Новости.

Дипломат также заявил, что поддерживает предложение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, связанного с необходимостью всеохватных переговоров и международным посредничеством.

По словам Пикки, международное сообщество признало лишь итоги выборов в Национальную ассамблею, забыв о президентских выборах, прошедших в 2018 году. "Вследствие этого только выборы лидера оппозиции Гуаидо рассматриваются как легитимные", – заявил он.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Италия настроена защитить многочисленную итальянскую общину в Венесуэле.

23 января спикер парламента латиноамериканской страны Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран его поддержали.

Тем временем переизбранный глава государства Николас Мадуро объявил себя конституционным президентом, а лидера оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.