Мантуров исполнил желание Алексея из Москвы осмотреть истребитель Су-57

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров исполнил новогоднее желание 17-летнего Алексея из Москвы в рамках акции "Елка желаний". Он помог мальчику осмотреть истребитель Су-57. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Алексей смог воплотить свою мечту: осмотреть истребитель Су-57 и встретиться с летчиками-испытателями.

Пило Сергей Костин, показывая истребитель Су-57 юноше, рассказал про оборудование и технологии, применяемые в истребителе, в том числе направленные на обеспечение малозаметности, но при этом соблюдая требования секретности.

Ранее министр культуры Ольга Любимова исполнила желание девятилетней Маргариты из Ульяновска, которая загадала побывать в детском центре"Артек", а также тринадцатилетней Инги из Салехарда, мечтавшей увидеть представление братьев Запашных.

До этого министр культуры Сергей Кравцов исполнил мечту шестилетней Ангелины из Екатеринбурга, которая мечтала побывать в Московском зоопарке. Вместе с сестрой и мамой они приехали в Москву и вместе с министром встретились с пандой Жуи, а потом познакомились животными.