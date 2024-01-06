Любимова исполнила мечту двух девочек в рамках акции "Елка желаний"

Фото: телеграм-канал "Ольга Любимова"

Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила желание двух девочек из Ульяновска и Салехарда. Об этом сообщает ТАСС.

Любимова исполнила желание девятилетней Маргариты из Ульяновска, которая загадала побывать в детском центре"Артек", а также тринадцатилетней Инги из Салехарда, мечтавшей увидеть представление братьев Запашных.

С помощью телемоста министр культуры пообщалась с Маргаритой и ее мамой, в ходе беседы они также обсудили предстоящую поездку девочки в "Артек". Любимова договорилась с Маргаритой, что поездку нужно будет подождать до лета, потому что весной станет известно, в какие даты будут организованы смены для детей определенных возрастов.

Для Инги из Салехарда Любимова организовала посещение цирка братьев Запашных, где девочке не только показали спектакль, но и провели экскурсию по закулисью и познакомили с разными животными.

Кроме того, для Инги и ее мамы Елены было организовано чаепитие с министром культуры, в ходе которого они поделились впечатлениями о посещении цирка.

Ранее стало известно, что министр культуры Сергей Кравцов исполнил мечту шестилетней Ангелины из Екатеринбурга, которая мечтала побывать в Московском зоопарке. Вместе с сестрой и мамой они приехали в Москву и вместе с министром встретились с пандой Жуи, а потом познакомились животными.



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