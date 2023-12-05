Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки

Фото: depositphotos/ligora

Думские депутаты ратифицировали документ с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран. Соглашение было подписано в Минске 28 марта текущего года, сообщается на портале ГД.

В октябре этот документ внес на ратификацию в Госдуму Владимир Путин. Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон по вопросам создания и функционирования учебно-боевых центров на их территориях.

Главными задачами таких центров являются совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов сторон, обмен опытом по вопросам боевого применения рабочих образцов вооружения и многое другое.

Согласно документу, личный состав воинских контингентов во время выполнения совместных задач в составе учебно-боевого центра обязан носить форму одежды и знаки различия, установленные в национальных вооруженных силах.

Ранее Александр Лукашенко подписал закон о ратификации меморандума об обязательствах Минска по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Этот закон поручает Совету министров Белоруссии принять необходимые меры для оформления участия страны в меморандуме.