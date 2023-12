Захарова объяснила фразу Лаврова "оставьте меня в покое" на СМИД ОБСЕ

Фото: kremlin.ru

Фраза российского министра иностранных дел Сергея Лаврова "Оставьте меня в покое" на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье была адресована фотографу от организации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, это был фотограф, видимо, просто не поверил, что на заседании находится глава МИД России, и решил "подползти так близко", чтобы поверить собственным глазам.

Захарова обратила внимание, что на Западе из фразы Лаврова сделали "слоган" и "мем", в попытке продемонстрировать, что Россия якобы изолирована. Она предположила, что с такой же целью несколько журналистов создали фейк, использовав в своих материалах фотографию с министрами стран – членов ОБСЕ без Сергей Лаврова, которая был сделана до официального заседания.

Глава МИД РФ в ходе заседания СМИД ОБСЕ 30 ноября прервал свое выступление фразой Can you leave me alone, please ("Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста"). Во время трансляции мероприятия не было понятно, к кому обращается министр.

Министр иностранных дел РФ прибыл в столицу Республики Македония Скопье для участия во встрече глав МИД ОБСЕ 30 ноября. Поездка стала для Лаврова первым визитом в Европу с начала спецоперации на Украине, не считая его визитов в Белоруссию и Турцию.

