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05 октября, 14:50

Политика

На Украине заочно предъявили обвинение главе "Ростеха" Чемезову

Фото: ТАСС/Сергей Елагин

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение главе "Ростеха" Сергею Чемезову, сообщает СБУ.

Гендиректора российской корпорации "Ростех" обвинили в финансировании действий, совершенных для захвата госвласти или изменения границ Украины.

В СБУ отметили, что "Ростех" объединяет компании, производящие вооружение для ВС РФ.

Ранее украинский суд заочно приговорил общественного деятеля, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова к 15 годам заключения. Его обвинили в государственной измене.

До этого суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы 18 депутатов Госдумы за посягательство на территориальную целостность Украины.

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