05 октября, 14:50Политика
На Украине заочно предъявили обвинение главе "Ростеха" Чемезову
Фото: ТАСС/Сергей Елагин
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение главе "Ростеха" Сергею Чемезову, сообщает СБУ.
Гендиректора российской корпорации "Ростех" обвинили в финансировании действий, совершенных для захвата госвласти или изменения границ Украины.
В СБУ отметили, что "Ростех" объединяет компании, производящие вооружение для ВС РФ.
Ранее украинский суд заочно приговорил общественного деятеля, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова к 15 годам заключения. Его обвинили в государственной измене.
До этого суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы 18 депутатов Госдумы за посягательство на территориальную целостность Украины.
Читайте также