Лидеры Армении, Франции, ФРГ и ЕС встретятся в Гранаде, несмотря на отказ Баку

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Лидеры Армении, Франции, Германии Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, а также глава Евросовета Шарль Мишель проведут в испанском городе встречу, несмотря на отсутствие президента Азербайджана. Об этом рассказал высокопоставленный представитель ЕС на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Четырехсторонняя встреча лидеров Армении, Франции, Германии и Евросовета пройдет, чтобы обсудить текущую ситуацию, обсудить, что ЕС может сделать, перспективы дальнейшей работы над нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном", – поделился он.

Представитель добавил, что участники мероприятия также поднимут вопрос практических мер по продвижению и углублению повестки ЕС – Армения.



Встреча лидеров Армении, Франции, Германии, а также главы Евросовета пройдет 5 октября в испанском городе Гранада. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев принял решение не участвовать в ней.

От посещения встречи отказался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, Анкара ценит решение Алиева отменить свое участие в мероприятии.

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