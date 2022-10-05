Новые санкции ЕС против РФ одобрят на саммите 7 октября

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Лидеры стран Евросоюза намерены согласовать новый пакет санкций в отношении России на саммите в Праге в пятницу, 7 октября, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

"Ожидаем, что пакет санкций будет одобрен", – приводит ТАСС его слова.

В свою очередь, в председательстве Чехии в Совете ЕС сообщили, что новые ограничения коснутся запрета на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из РФ. Кроме того, будет запрещено предоставлять российским предприятиям услуг сферы IT и инжиниринга, а также юридических услуг.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС в течение дня согласует восьмой пакет санкций против РФ, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

ЕС в рамках новых санкций в отношении РФ может внести в черные списки 29 человек. Кроме того, в зарубежных СМИ сообщили, что Евросоюз планирует ввести ограничения на новые контракты с российскими нефтяными гигантами "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью". Санкции будут предусматривать и запрет на импорт из России икры, сигарет, спиртного, стали и древесины.



Новости часа: новый пакет санкций ЕС против РФ будет готов в ближайшие дни

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