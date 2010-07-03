МИД Ирана не подтвердил скорое освобождение россиянки Юзик

14:53
14:53
Поделиться в социальных сетях:
Фото: телеграм-канал Baza
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной в Тегеране россиянке Юлии Юзик, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства России в исламской республике Андрея Ганенко.
"Посольство запросило в субботу у МИД Ирана доступ (к Юзик. – Прим. ред.) и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили", – сказал Ганенко.
4 октября посол Ирана Мехди Санаи на встрече с заместителем главы МИД России Игорем Моргуловым заявил, что Юзик должна была дать пояснения по ряду вопросов. Санаи подтвердил, что россиянка была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена.
Ганенко ранее сообщил, что посольство РФ в Тегеране в курсе задержания Юзик и разбирается с ситуацией.
Также он отметил, что Юзик не проинформировала посольство о своем приезде. Однако, по словам ее мужа и дочери, предполагала, что столкнется с проблемами. О сложностях, связанных с изъятием паспорта в аэропорту имени имама Хомейни, россиянка тоже не говорила.
Юлия Юзик работала в газете "Комсомольская правда", в журнале "Русский Newsweek", с 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха", в которой рассказывается о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Юзик также написала книгу "Бесланский словарь".
Читайте также
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: