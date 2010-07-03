МИД Ирана не подтвердил скорое освобождение россиянки Юзик

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МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной в Тегеране россиянке Юлии Юзик, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства России в исламской республике Андрея Ганенко.

"Посольство запросило в субботу у МИД Ирана доступ (к Юзик. – Прим. ред.) и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили", – сказал Ганенко.

4 октября посол Ирана Мехди Санаи на встрече с заместителем главы МИД России Игорем Моргуловым заявил, что Юзик должна была дать пояснения по ряду вопросов. Санаи подтвердил, что россиянка была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена.

Ганенко ранее сообщил, что посольство РФ в Тегеране в курсе задержания Юзик и разбирается с ситуацией.

Также он отметил, что Юзик не проинформировала посольство о своем приезде. Однако, по словам ее мужа и дочери, предполагала, что столкнется с проблемами. О сложностях, связанных с изъятием паспорта в аэропорту имени имама Хомейни, россиянка тоже не говорила.

Юлия Юзик работала в газете "Комсомольская правда", в журнале "Русский Newsweek", с 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха", в которой рассказывается о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Юзик также написала книгу "Бесланский словарь".