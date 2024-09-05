Власти США предъявили обвинения шести россиянам в кибератаках против Украины и стран НАТО

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Власти США предъявили обвинения шести россиянам – Юрию Денисову, Владиславу Боровкову, Денису Денисенко, Дмитрию Голошубову, Николаю Корчагину и Амину Стигалу – в кибератаках против Украины и стран НАТО. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

По версии американской стороны, пятеро обвиняемых были офицерами в Главном разведывательном управлении (ГРУ) России, органа военной разведки Генерального штаба ВС РФ. Шестой человек якобы был гражданским лицом, которому уже предъявлено обвинение за сговор с целью совершения компьютерного вторжения. Теперь он также обвиняется в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств.

Министерство считает, что вышеперечисленные лица участвовали в сговоре с целью взлома, кражи данных, утечки полученной информации и уничтожения компьютерных систем, связанных с украинским правительством. Это якобы было связано с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

В Минюсте США заявили, что мотивом обвиняемых стало желание посеять среди украинских граждан беспокойство по поводу безопасности их правительственных систем и личных данных.

При этом целями хакеров были системы и данные украинского правительства, не имеющие военного или оборонного значения. Однако позже их список пополнился компьютерными системами тех стран, которые оказывали Киеву поддержку, в том числе США и 25 других участников НАТО, сказано в сообщении.

Ранее обвинения от американских властей получили политолог Дмитрий Саймс и его супруга Анастасия за нарушение американских санкций. Согласно документу, их обвиняют в двух сменах по обходу санкционных требований правительства США.

По версии американского министерства, в рамках первой Саймс оказывал услуги Первому каналу. Вторая же схема предполагала участие супругов в отмывании денег.