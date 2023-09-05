Картаполов назвал фейком приказ о проведении в РФ дополнительной мобилизации

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком распространившийся по Сети "приказ Минобороны РФ" о проведении дополнительной мобилизации в России. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это "полная ерунда", документ, разработанный противниками и специально выложенный в социальные сети. Он посоветовал не реагировать на него.

Картаполов добавил, что в проведении дополнительной мобилизации в РФ нет необходимости, так как все задачи выполняются в рамках набора военных по контракту.

Ранее в СМИ появились информация, что украинские телеграм-каналы распространяют якобы приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале новой волны мобилизации с 11 сентября.

Минобороны Украины, в свою очередь, обновило список болезней для пригодности к службе, согласно ему, по спорным статьям пригодными начнут признавать всех. Изменения вступили в силу 25 августа.

При этом военный эксперт Александр Артамонов предупредил, что, если украинский лидер Владимир Зеленский примет решение об усилении мобилизации в стране, это вызовет взрыв в обществе. По его данным, к службе в украинской армии принуждают даже мужчин, у которых наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, а также инвалидов.

ВСУ попросили расширить мобилизацию на Украине