Желание Зеленского немедленно присоединить Украину к НАТО раздражает США – СМИ

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Желание президента Украины Владимира Зеленского немедленно включить его страну в состав НАТО вызывает раздражение у США. Такое заявление сделал обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар.

"Американцы продемонстрировали некоторое раздражение по отношению к категоричности Зеленского, в частности во время саммита НАТО, где Зеленский оказывал огромное давление, чтобы убедить американцев в своих взглядах, то есть в практически немедленном присоединении Украины к НАТО", – отметил он.

По мнению Жирара, требования Зеленского вызывают раздражение у США, так как те, по его мнению, могут склоняться к нахождению мирного решения украинского конфликта.

Ранее военный аналитик Драго Босник сообщил, что планы президента США Джо Байдена профинансировать поставки вооружений Тайваню из бюджета, выделенного на помощь Киеву, могут не понравиться украинскому лидеру. По его словам, саммит НАТО стал "крайне неприятным холодным душем" для Зеленского, когда того призвали продолжать конфликт до последнего украинца.