Власти Эстонии призвали молодежь не уезжать учиться в Россию – СМИ

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Власти Эстонии не рекомендуют гражданам въезжать в Россию, а также призывают отказаться от обучения в РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции безопасности сообщает портал Delfi.

"Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, которую рассматривают как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине", – указано в сообщении.

В полиции безопасности также заявили, что иностранцы, обучающиеся в России, представляют собой интерес для спецслужб РФ. Они попросили в случае подобных контактов немедленно информировать эстонские специальные службы.

Ранее сообщалось, что в Эстонии хотят ограничить право голоса на выборах жителей страны, которые имеют гражданство РФ, с этой инициативой выступило министерство юстиции республики. По словам главы ведомства Калле Лаанет, предложение было выдвинуто в связи с конфликтом на Украине.

По его мнению, люди с российским гражданством не должны решать, кто будет стоять у власти в Эстонии. Аналогичные ограничения планируется распространить и на граждан Белоруссии.



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