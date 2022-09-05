В ГД оценили решение кабмина РФ об официальных аккаунтах госорганов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Сергей Боярский прокомментировал решение кабмина РФ обязать госорганы вести официальные аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Требование следует из федерального закона, который мы приняли. Речь идет об отечественных соцсетях", – заявил парламентарий.
Однако, по его словам, представители госвласти не будут удалять аккаунты с других площадок. Боярский напомнил, что тот же Telegram не является соцсетью.
"Не возбраняется вести телеграм-каналы. Но это уже не обязанность, а дело добровольное", – уточнил депутат.
Ранее сообщалось, что российские госорганы, органы местного самоуправления и суды должны будут вести официальные аккаунты в социальных сетях с 1 декабря 2022 года. Документ подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Отмечалось, что аккаунт ведомство должно создать в любой соцсети из определенного правительством списка. В их числе – "ВКонтакте" и "Одноклассники". Там организация должна будет размещать информацию о своей деятельности.
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