Приехавший на ВЭФ глава Бурятии сдал положительный тест на COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Глава Бурятии Алексей Цыденов, прибывший во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Приехал во Владивосток на Восточный экономический форум, бейджик получил, а контрольный тест на COVID оказался положительным. Сдавал до этого тест 29 августа, в понедельник перед полетом в Москву и перед мероприятием 1 сентября, тогда все было чисто", – заявил он.
Цыденов отметил, что сократил свой круг контактов, осознавая важность предстоящего мероприятия, однако все равно заразился. По словам главы Бурятии, у него было запланировано много важных встреч на полях ВЭФ.
"Сижу в гостинице, сдам вечером еще раз тест, посмотрим, что получится – на форум или домой", – сказал Цыденов.
Также он добавил, что испытывает чувство дежавю, поскольку в прошлом году столкнулся с такой же ситуацией.
"Невольно вспоминаются шаманские круги, которые выложили возле моего дома. Помолиться надо", – заключил политик.
Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что на ВЭФ приедут делегации из недружественных стран, в частности Южной Кореи и Японии. Он отметил, что для Сеула и Токио сотрудничество с Москвой – это судьба из-за соседства друг с другом, а также сильных экономических и исторических связей.
Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
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